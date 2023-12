Meloni non molla Zelensky. E sul Patto di stabilità vede "spiragli". VIDEO

Mes: Meloni, dibattito molto italiano e strumentale

"Sul Mes vedo un dibattito molto italiano e ideologico, testimonia la strumentalita' di certe posizioni. Non si puo' parlare del Mes se non si conosce il contesto". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in video collegamento per la presentazione di Photoansa 2023 al museo Maxxi a Roma.

"Vedo spiragli per soluzione su Patto stabilità"

"Il tema per noi è degli investimenti. Dopo di ché la trattativa è aperta, noi stiamo portando avanti un approccio pragmatico e credo che non si possa dire di sì a un patto di stabilità che nessuno Stato potrebbe rispettare perché non sarebbe serio da parte nostra. Io vedo spiragli per una soluzione seria che tenga conto del contesto in cui operiamo".

Ucraina, Meloni: "Giusto continuare a sostenere Kiev"

"E' giusto continuare a sostenere l'Ucraina, banalmente perché se consentiamo che saltino le regole del diritto internazionale gli scenari di crisi si moltiplicheranno".

Meloni: "L'antisemitismo è un cancro che si deve sconfiggere"

