Meloni fa bene a riposarsi in Puglia. Poi autunno di fuoco e Manovra da 50mld

Meloni e l'autunno bollente: la Finanziaria e quei 50mld da trovare senza fare tagli a settori chiave

Giorgia Meloni si sta godendo le vacanze estive in Puglia, la premier ha ribadito nelle ultime recenti interviste di aver bisogno di riposare. Come lo scorso anno ha scelto ancora la quiete di una masseria immersa tra gli ulivi a Ceglie Messapica nella Valle d'Itria. Meloni intende così staccare dalle preoccupazioni della politica e godersi un po' la sua famiglia e gli amici. La premier - si legge su La Stampa - di questa fase di relax ne ha proprio bisogno perché quello che si preannuncia per lei è un autunno bollente, specie sul fronte economico. Per mantenere i conti pubblici in ordine, l'Italia dovrebbe varare una legge di Bilancio da almeno 50 miliardi di euro. Trenta miliardi è il minimo, di cui 9 per il taglio strutturale al cuneo fiscale, 4 per l'Irpef, altrettanti per la previdenza e la sanità, così come per l'adeguamento degli stipendi del pubblico settore.

A cui vanno aggiunti circa 2 miliardi, stando larghi, per il ponte sullo Stretto di Messina. Oltre a ciò, tuttavia, bisogna calcolare l'incertezza sui tempi di pagamento della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che vale 18,5 miliardi. E gli interessi passivi sul debito pubblico italiano, quantificabili in almeno 83 miliardi l'anno per il 2022, ma che potrebbero salire e superare quota 100 miliardi per l'anno in corso per via del rialzi dei tassi della Banca centrale europea.