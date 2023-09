Meloni "furibonda" con il Corriere della Sera per la storia della pizza

Meloni e la pizza a New York

La "pizzata" di Giorgia Meloni a New York fa ancora discutere e secondo Dagospia la premier sarebbe molto arrabbiata con l'inviata del Corriere della Sera, Monica Guerzoni, che ha svelato questo episodio sulle colonne del quotidiano di via Solferino.

Ieri il Corriere scriveva che la missione americana di Giorgia Meloni è finita con una cena organizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nella celebre steakhouse Smith&Wollensky. La premier con la figlia Ginevra è tornata a Roma all'alba di ieri, "soddisfatta per aver portato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il tema del sostegno all'Africa e della lotta ai trafficanti di esseri umani" e al tempo stesso dispiaciuta, per lo strascico polemico del suo debutto al Palazzo di Vetro.

A quanto raccontano i collaboratori non accettano di essere descritti come un capo del governo che diserta la cena con Joe Biden per andare in pizzeria ("è una falsità, gli orari lo dimostrano") e la infastidisce la "malafede" di chi mette a confronto la sua agenda privata con quella istituzionale del summit "tanto per attaccarla".

La cena in pizzeria che ha acceso la polemica doveva restare riservata, finché un giornalista americano l'ha rivelata sui social. Matteo Renzi ha accusato la Meloni di aver "perso la faccia", anche per la scelta di non partecipare al party della Casa Bianca con Joe Biden.