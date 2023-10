Meloni ha irritato Mattarella. Nel mirino la teoria del complotto

A Mattarella sono andate di traverso le parole di Giorgia Meloni sulla teoria del complotto per far cadere il suo esecutivo e sostituirlo con un governo tecnico

A Sergio Mattarella sono andate di traverso le parole di Giorgia Meloni sulla teoria del complotto per far cadere il suo esecutivo e sostituirlo con un governo tecnico. Tanto più sbattute sul suo account di Facebook, quindi sostanzialmente è lei che scrive. Lo si legge sul sito internett Dagospia.

La Ducetta ha commesso due errori, grossi come il Quirinale: il primo è stato far intendere ai suoi che l'unica alternativa all'attuale governo è il voto, dimenticando che è il Capo dello Stato a sciogliere le Camere, non lei.

Il secondo schiaffo a Mattarella, invece, è stato poco sottolineato dai giornali: è quando ciancia di "un governo democraticamente eletto", come se fossero i cittadini, e non il Parlamento, a dare la fiducia a un esecutivo.

Questa apparente "imprecisione" costituzionale è stata interpretata al Quirinale come un anticipo della riforma costituzionale in modalità premierato, tanto caro alla “Io so’ Giorgia” (e voi non siete un cazzo).