Meloni ha spaccato il Pd. Abuso d'ufficio, i sindaci Dem esultano

I sindaci Dem esultano per l'abolizione del reato di abuso d'ufficio mentre Schlein attacca il governo. Pd in tilt

Clamorosa spaccatura nel Partito Democratico. Mentre la segretaria Elly Schlein, a nome del partito nazionale attacca la riforma della Giustizia del governo e in particolare l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio, il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci brinda alla norma varata dall'esecutivo. "La cancellazione dell'abuso d'ufficio è una vittoria per tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico", ha affermato Ricci, intervistato dal Messaggero. "Ci saremmo accontentati di una revisione del reato, Nordio è andato oltre. Ma per noi amministratori si tratta comunque di una vittoria".

Da "almeno dieci anni" i sindaci "chiedono di mettere mano all'abuso d'ufficio - spiega Ricci -. Perché è evidente che il reato, così com'è, non funziona". Un reato "inutile e per certi versi dannoso - argomenta il dem -. Perché quando scatta l'avviso di garanzia, tanti bravi amministratori o dirigenti vedono rovinato il loro percorso". "E se qualcuno viene condannato in primo grado deve dimettersi, per effetto della legge Severino, anche se magari poi è assolto in appello - aggiunge -. Così si fa un danno al Comune". Il risultato è la paura della firma, "perché si ha paura di ricevere un avviso di garanzia. E così si paralizza l'azione amministrativa di un Comune". Il Pd, però, non sposa il provvedimento. "Il 99% dei sindaci di centrosinistra la pensa così", assicura Ricci. "Il Pd - aggiunge - sa come la pensano i suoi sindaci, e credo che farebbe bene ad ascoltarli". "Non è che se lo fa il governo di centrodestra possiamo schierarci contro - sostiene il dem -. Ha vinto il buon senso, hanno vinto gli amministratori. A prescindere dal colore politico".

Si tratta dunque di un grande successo di Giorgia Meloni. La premier è riuscuta, con la riforma Nordio nel nome di Silvio Berlusconi, a spaccare il Pd.