Meloni e il G7 a casa Melpignano. Resort coinvolto nello scandalo tangentopoli

Meloni e il G7 nella villa coinvolta nella tangentopoli romana. Esplode il caso

L'Italia si sta preparando a ospitare il G7 e la sede del summit mondiale tra i grandi della Terra é stata già individuata. Giorgia Meloni ha scelto Borgo Egnazia per il meeting che si terrà dal 13 al 15 giugno 2024, un resort nella Valle d'Itria in Puglia. Ma forse la premier - si legge su Il Fatto Quotidiano - non sapeva che quella villa é coinvolta in una notevole storia di Mani Pulite, la cosiddetta "Tangentopoli romana". Protagonista, il proprietario e fondatore proprio di Borgo Egnazia, l’avvocato tributarista Sergio Melpignano, morto di malattia nel 2015, che negli anni d’oro era amico e consulente di tutti i baroni del potere romano. Nei primi anni Novanta incappò nel vortice delle inchieste giudiziarie con mesi di carcere, interrogatori drammatici, processi. Tutto finito con un patteggiamento a un anno e sei mesi per corruzione. Il Resort venne acquistato prima dell'arresto. Un po’ prima della catastrofe, Melpignano ebbe appunto la favolosa idea di investire in quel pezzo di Salento a Sud del suo borgo natio, Fasano.

Anzi: "L'idea ce la suggerì un'estate Caltagirone mentre raccoglievamo i fiori di camomilla". Regina di tutti i possedimenti è rimasta la vedova Marisa Lisi, ex maestra, anche lei di Fasano. Ma adesso di questa vicenda giudiziaria sul web non é rimasta più nessuna traccia. Provate - prosegue Il Fatto - a cercare Sergio Melpignano in Internet. Troverete ottime recensioni turistiche. Molto gossip. Elogi per i primati golfistici. Nulla sulle inchieste e sulle rivelazioni incorporate, tranne qualche residuo di cronaca locale. Tutto ripulito. Tutto imbiancato dal business estivo. Tutto pronto per accogliere i 7 MasterChef della Terra il prossimo 13-15 giugno 2024. Giorgia – che a Borgo Egnazia ci passò qualche giorno, al solito non sa nulla. Lo scandalo non c’è più, archiviato.