Meloni è la leader che ispira più fiducia, ma metà dei voti è ancora in dubbio

Sondaggio SWG: vantaggio enorme del centrodestra, ma con tanti indecisi

Giorgia Meloni è la leader di partito che ispira maggior fiducia agli italiani. Nel sondaggio realizzato da SWG relativamente al periodo 29 agosto/4 settembre, la Presidente di FdI primeggia con il 30% dei consensi, davanti a Giuseppe Conte (23%), Enrico Letta (22%), Matteo Salvini (22%), Silvio Berlusconi (17%) e Carlo Calenda (15%).

Giorgia Meloni è considerata anche la più preparata sul tema dell’energia, quello che fa maggiormente paura agli italiani (insieme all’aumento dei prezzi). A Giuseppe Conte viene invece riconosciuta maggior competenza sulle questioni ambientali. Meloni, Conte ed Enrico Letta vengono indicati come i tre leader più affidabili sul tema della lotta alla povertà.

Il centrodestra si conferma in largo vantaggio, con il 46,01% dei voti, contro il 28,8% del centrosinistra a trazione Pd, mentre tra i singoli partiti Fratelli d’Italia tocca il 25,8% (+1%), staccando i Dem di Letta al 21,4% (-0,9).

Queste indicazioni, pur significative, vanno però esaminate alla luce di un dato molto interessante: solo il 62% degli elettori ha già deciso che andrà a votare e, di questi, solo la metà già sa per chi voterà. Ci sono quindi almeno la metà dei voti ancora da assegnare, anche perché il legame tra elettori e territorio non è particolarmente stretto: 6 elettori su 10 non conoscono i candidati del proprio collegio (e non è detto che siano disponibili a votare “al buio” il simbolo di un partito, per motivazioni meramente ideologiche). E’ interessante notare come la campagna elettorale in corso abbia fatto cambiare intenzione di voto al 17% degli elettori, contro il 12% della precedente nel 2018.