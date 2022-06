Meloni e Letta litigano su "Dylan Dog". Ma tra i due c'è una misteriosa intesa

Meloni e Letta e il batticecco da amici. Agli antipodi politicamente ma...

Giorgia Meloni ed Enrico Letta sono politicamente agli antipodi e non mancano occasione per sottolinearlo. Ma tra i due c'è anche una reciproca simpatia che emerge anche nell'ultimo battibecco sui social. Nel lungo duello irrompe Dylan Dog. A chiamarlo in causa è il segretario dem. Si tratta di un nuovo capitolo botta e risposta fra i due leader premiati alle Comunali, cominciato con il comizio di Meloni in Andalusia, davanti ai militanti dell'estrema destra di Vox. In quell'occasione Meloni ha illustrato per punti il suo programma per i conservatori europei. Programma che Meloni rilancia su Twitter con una 'card' indirizzata proprio al leader dem: "Penserò a costruire una proposta di futuro che è l'opposto dei Sì e dei No detti da Giorgia Meloni in Andalusia", sono le parole di Letta riportate dalla card di Fratelli d'Italia.

"Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione", scrive Meloni a commento della card, che conclude: "Quindi Enrico Letta dice sì all'abisso della morte". Una chiosa che stuzzica l'ironia e le reminiscenze fumettistiche di Letta, lettore appassionato dell'Indagatore dell'Incubo. "Ne ho viste tante ma immaginare di dover affrontare un dibattito serio su Piani per il futuro della Nazione con un SI o NO all' Abisso della Morte è superiore alle mie capacita'. Mi arrendo subito", scrive Letta su Twitter. Meloni replica: "Comunque si intitola "L'abisso del male. Per fortuna che Dylan Dog era il tuo mito". Avversari politici ma non nemici.