Meloni, Natale con Giambruno. Era a casa dei genitori del suo ex a Milano

Meloni, il Natale a Milano e la preoccupazione dei suoi per l'influenza che non passa

Giorgia Meloni è "ancora influenzata" ed è stata costretta a rinviare per la seconda volta la conferenza stampa di fine anno. Sul caso è scoppiata la polemica e qualcuno maligna sulle vere cause del forfait. In attesa della riprogrammazione dell'evento con i giornalisti, però, i meloniani sono un po' preoccupati. Temono - si legge su Il Corriere della Sera - che la loro leader abbia preso il Covid e in diversi consigliano di ripete il tampone che aveva già fatto nei giorni scorsi ma con esito negativo. Intanto, si scopre che la premier il Natale lo ha trascorso a Milano, a casa dei genitori del suo ex Andrea Giambruno. Avrebbe poi dormito in hotel e il 25 è tornata in volo con la figlia Ginevra. Sullo stesso aereo viaggiava anche il papà della bambina, ma seduto diverse file dietro.









Sul caso della mancata presenza a Chigi per la conferenza stampa di fine anno, alla Camera i giornalisti - prosegue Il Corriere - si interrogano sulle vere ragioni dello stop e incalzano i deputati di FdI. Meloni scappa? Teme le domande? È seccata per la protesta della Fnsi? "Macché, non è proprio il tipo — sdrammatizza un sottosegretario —. Penso abbia fretta di affrontarli. E poi cosa c’entra il governo con l’emendamento di Enrico Costa che vi ha fatto infuriare?". I forfait di Meloni fanno notizia, da quando la premier restò a Roma e non si presentò al vertice di Alicante: "Ho la febbre". Era il dicembre del 2022, la tensione tra Italia e Francia sui migranti era fortissima e al Med9 in Spagna c’era anche Emmanuel Macron.