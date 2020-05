Meloni: "Non credo nell'accordo Renzi-Salvini. Spero che non ci sia"

"Non so perchè Renzi abbia cambiato idea solo ieri, spero che sia una posizione di buon senso...''. Lo ha detto Giorgia Meloni ospite di 'Radio 24' parlando del 'non voto' di Italia Viva ieri in Giunta al Senato sul caso Salvini-Open Arms. C'è un accordo tra Renzi e Salvini? ''Non credo che ci sia un accordo e spero che non ci sia'', replica la leader di Fdi che aggiunge: ''Renzi è lontano da noi anni luce e non è una persona affidabile. Io non posso parlare certo per Salvini, ma penso che Salvini sia perfettamente consapevole che il suo campo è quello del centrodestra''.



Meloni: "No a un governo di compromesso. All'Italia non serve il 'tutti dentro" - "Non penso che la soluzione ora per l'Italia sia quella di un governo con tutti dentro, un governo di compromesso. Non farei parte di un esecutivo del genere''. Lo ha affermato Giorgia Meloni ospite di 'Radio 24' parlando del 'non voto' di Italia Viva ieri in Giunta al Senato sul caso Salvini-Open Arms.



FASE 2: MELONI, '2 GIUGNO NON FAREMO MANIFESTAZIONE DI MASSA' - ''Questo 2 giugno non faremo manifestazione di massa''. Lo ha assicurato Giorgia Meloni, leader di Fdi, ospite di 'Radio24'.