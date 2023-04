Meloni: "Partenariato strategico". Piena intesa con lo spagnolo Sanchez

Il presidente Pedro Sanchez ha incontrato la premier Giorgia Meloni

Vertice Italia-Spagna oggi a Palazzo Chigi. Il presidente Pedro Sanchez ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Nel cortile del palazzo Sanchez è stato accolto dal picchetto d'onore. La visita fa parte del tour che il premier spagnolo sta compiendo negli stati membri dell'Ue in vista della presidenza di turno di Madrid, che comincerà nel secondo semestre dell'anno.

Meloni: "Ribadito il pieno sostengo all'Ucraina per una 'pace giusta'"

"Abbiamo ribadito il pieno sostegno alla causa ucraina. Continueremo a garantire il sostegno al presidente Zelensky, ragioniamo su come arrivare a passi in avanti" per arrivare "ad una pace giusta". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Meloni: "Auspichiamo riforma del patto di stabilità entro fine anno"

"Tutti auspichiamo di arrivare a una riforma del patto di stabilità e crescita entro la fine dell'anno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. L'Italia chiede "una governance che punti sulla crescita più che sulla stabilita'. Riteniamo fondamentale portare a casa entro fine anno questa riforma e siamo pronti a lavorare insieme durante il semestre di presidenza spagnolo", ha detto il presidente del Consiglio.

Sanchez: "Quando Italia e Spagna lavorano assieme l'Europa si muove"

"Quando Italia e Spagna lavorano insieme avvengono cose buone per le nostre società" e l'Europa si muove, "come è successo durante la pandemia, quando i nostri sono stati i Paesi più colpiti". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, dopo i colloqui a Roma con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni riferendosi ai fondi stanziati dall'Ue per affrontare le conseguenze del Covid.