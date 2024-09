Meloni: "Ringrazio Sangiuliano, la sua è una vicenda privata. Il governo non è indebolito"

«Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare Gennaro Sangiuliano per il lavoro che ha fatto in questi due anni. Come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore e notizia ma è stato importante il lavoro che ha fatto», come «aver significativamente incrementato visitatori e introiti delle tante realtà culturali che ha l'Italia. È stata una scelta intelligente interrompere la vergogna italiana di musei e siti archeologici chiusi durante i giorni di festa e avviare grandi progetti che erano fermi da decenni», ha dichiarato la premier Giorgia Meloni durante l’intervista con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, al Forum Teha di Cernobbio. «Le mie settimane sono tutte abbastanza difficili - ha aggiunto - e spesso devo dire anche, magari non è questo il caso, che quello che mi preoccupa non è quello che preoccupa nel dibattito generale».

Meloni: «Sull’Ucraina non dobbiamo mollare»

«A febbraio la Russia controllava il 17,3% del territorio ucraino, a febbraio 2024 il 17,5%. Non è una vittoria della Russia, è uno stallo realizzato grazie al nostro contributo a sostegno dell’Ucraina». «Sbaglia chi dice che non dobbiamo dare armi all’Ucraina - aggiunge - . Il tavolo di trattativa si crea quando c’è uno stallo sulle forze in campo, noi abbiamo creato quello stallo. Noi abbiamo fatto la cosa giusta anche nell’interesse italiano. Una scelta di giustizia e di interessi nazionali. Se saltano le regole del diritto internazionale, otterremo il moltiplicarsi delle crisi e una frammentazione dello spazio geoeconomica. Bisogna scegliere. Paesi come Cina e India possono giocare un ruolo. L’unica cosa che non possiamo fare è mollare l’Ucraina al suo destino, questo non porterà pace ma caos alle nostre porte».

Meloni: ci sono pochi soldi e non si possono sperperare

"Ci sono pochi soldi e a maggior ragione non si possono sperperare. Questa è la mia politica di bilancio ed è quella della maggioranza, al di là delle legittime rivendicazioni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante il suo intervento al forum Teha di Cernobbio. "Le risorse a disposizione non sono molte ma fa differenza come le risorse vengono utilizzate" ha concluso.

Ue: Meloni, contenta per contributo Letta e Draghi a Bruxelles

“Ho trovato molto interessanti molti degli elementi che Enrico Letta ha portato nel suo piano. Ascolteremo adesso Mario Draghi anche con le sue valutazioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Forum di Cernobbio. “Dobbiamo essere contenti, al di là del fatto che sono stata all'opposizione di entrambi, che ci siano due italiani che vengono chiamati dall'Ue a fare le proprie valutazioni sulla competitività, sul mercato unico e sulle grandi sfide dell'Europa, è una bella cosa”, sottolinea Meloni.

Ue: Meloni, no ho motivo credere a Italia non quanto spetta

“La settimana prossima dovrebbe arrivare qualche novità. Non ho motivo di credere che all’Italia non venga riconosciuto ciò che le spetta". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Forum di Cernobbio. "Nessuno vuole che all’Italia non venga riconosciuto il suo ruolo. Dopodiché - annota - mi rifiuto di credere che siccome FdI non ha votato von der Leyen lei se la sarebbe legata a dito. Se fossi in lei me la prenderei molto”.

Usa 2024: Meloni, tranquillizzo rapporti qualsiasi Presidente

“Le grandi nazioni non cambiano in base al mutare dei governi. L’amministrazione americana è guidata da un Democratico e dall’inizio del mio governo le esportazioni sono aumentare di 7 miliardi. Bisogna stare tranquilli”, così come sui rapporti “tra Stati Uniti ed Europa". Lo ha detto Giorgia Meloni al Forum di Cernobbio. "Attenzione a quelli che oggi sono gli equilibri geo-globali”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.