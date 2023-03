Meloni: "Sui migranti convincerò l'Ue. L'Italia ora è un esempio di stabilità"

Governo, Meloni: "L'emergenza del Sud del Mediterraneo va affrontata"

Giorgia Meloni è convinta di riuscire a convincere l'Europa sull'emergenza migranti e su questo tema non intende arrendersi alle resistenze degli altri Paesi dell'Ue: "Non ho nessuna intenzione di cedere all’ideologia della resa che ci aveva reso succubi in Europa sui migranti, un tema cruciale per il futuro della nazione". La premier torna a parlare di immigrazione - nell’intervista a «Il Piccolo» di Trieste - ma anche di politica economica. Oggi sarà a Trieste e Udine per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga e del centrodestra. "Fare previsioni alla vigilia del voto è il modo migliore per vederle poi smentite. Mi interessa la vittoria del centrodestra e di Massimiliano Fedriga, un ottimo presidente, perché questa Regione per noi è una parte fondamentale della nostra strategia per l’Italia".

Meloni, sul tema dei migranti, ha le idee chiare: "L’emergenza del fronte Sud, quello del Mediterraneo centrale e orientale, è sotto gli occhi di chi vuol vedere, ma il nostro approccio al problema dell’immigrazione illegale è chiaro, gli ingressi clandestini in Italia sono un danno prima di tutto per chi cerca un nuovo inizio nella nostra nazione, rispettando la legge. Questa per me è la condizione essenziale, tutto il resto è una conseguenza". La premier affronta anche il tema dei problemi che ha trovato quando è arrivata a Palazzo Chigi: "Lo Stato era stato trasformato in un bancomat per pagare il reddito di cittadinanza ai troppi che non ne hanno diritto e il Superbonus sulle ristrutturazioni edilizie troppo spesso era un abuso o una truffa a danno dei contribuenti onesti che ora si ritrovano sulle spalle un fardello di 2.000 euro a testa. Ma l'Italia in questo momento è una nazione che è un esempio di stabilità".