Meritocrazia, affondo Fornero: "Uno non vale uno, in Italia conta il potere"

Elsa Fornero ad Affaritaliani.it, dal fisco alle pensioni: "Chi ha di più è giusto che paghi di più". Intervista

La meritocrazia… se ne parla tanto, quanto è poco conosciuta. Ne discutiamo con l’economista Elsa Fornero, già ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, con delega alle Pari opportunità, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 nel governo Monti.

Professoressa, di recente in un convegno alla Scuola di Economia dove è intervenuta con Michele Boldrin, è emerso un concetto molto interessante: che un approccio meritocratico consente a tutti guardare il mondo in genere, come pure la sfera del lavoro e il percorso personale di ciascuno in modo diverso. E da questa visione deriva un’azione diversa, un modo di agire sulla realtà diverso.

La meritocrazia può essere il sale della democrazia e del progresso. Rischia però di essere una scatola vuota se non ha come riferimento valori condivisi della società. È giusto premiare i bravi, ma la nostra società non fa partire tutti dalla stessa linea. Fin dai primi anni di vita, dalle scuole elementari molti bambini vengono lasciati indietro.

A me sembra che i giovani d’oggi, in particolare nel mondo del lavoro privato – penso in particolare ai settori dell’economia e della finanza – vivano in un contesto sensibile a questi temi; loro stessi lo sono. Forse servirebbero anche gratificazioni economiche che accompagnino il crisma del merito.

Tuttavia ci sono troppi giovani che vivono un senso di spaesamento e di fiducia. Alcuni si impegnano meno, non condividono le motivazioni dello studio. Hanno scarso senso civico, perché si sentono marginalizzati o esclusi dalla società. Bisogna fare uno sforzo per recuperare al futuro tanti troppi giovani delusi. Il Welfare che dobbiamo avere è quello che cerca di livellare i punti di partenza. Solo così la meritocrazia è legittimata.

Il ministero di Viale Trastevere, nell’Esecutivo Meloni, si chiama dell’Istruzione e del merito.

Ho avuto modo di discutere col ministro Giuseppe Valditara e nel nome del dicastero da lui guidato gli ho suggerito di inserire una parolina… io lo avrei chiamato dell’Istruzione, delle Opportunità e del Merito.

Cosa risponde a chi dice che le riforme della Scuola della sinistra hanno abbassato l’asticella di quanto chiesto agli studenti e di fatto reso paradossalmente la società più classista. Arriva in alto solo chi ha una famiglia alle spalle.

Manca un giusto valore dato alla scuola. Un tempo i genitori avevano una grande aspirazione a che i loro figli avessero un’istruzione superiore a quella che avevano avuto loro. Oggi i media danno un peso troppo grande all’apparire, meno all’istruzione basata sullo studio e sull’impegno e molti genitori pretendono voti buoni per i figli senza aver loro insegnato a meritarli.

Stanno partendo le nomine per le aziende partecipate dello Stato. Banale dire che non sempre si segua il merito. Cosa risponde a chi dice che comunque sono macchine rodate e che succede così in tutto il mondo?

È un’asserzione vaga e populista. Nel mondo si dà maggiore valore alle competenze, esattamente il contrario della tesi dei Cinque Stelle: “Uno non vale uno”. In Italia, purtroppo, l’appartenenza o la prossimità ai centri di potere conta ancora troppo nei meccanismi di scelta.

La sua Riforma delle pensioni, quanto è meritocratica? Sempre in tema di pensioni, guardiamo alle proteste in Francia. Possiamo dire che opporsi all’innalzamento dell’età pensionabile sia espressione di una cultura antimeritocratica?

Il principio della formula contributiva, che la riforma del 2011 ha applicato a tutti, collega strettamente la pensione ai contributi versati, e quindi al lavoro. La regola vale per tutti e le eccezioni si giustificano solo nel senso dell’equità verso i meno, non i più, fortunati. E l’equità deve riguardare anche le generazioni giovani e future, che non “meritano” di essere indebitate dalle pensioni dei loro padri.

La riforma del Fisco che è stata avviata dall’Esecutivo Meloni è meritocratica?

Il Fisco deve essere improntato a criteri meritocratici, ma anche di solidarietà. È giusto che, come prevedevano i padri costituenti, chi ha di più, paghi proporzionalmente di più. Abbiamo una società che esclude troppe persone, il Fisco può essere uno strumento per fornire risorse a un Welfare che riduca le differenze di partenza e renda equa la meritocrazia.

Cosa pensa della cosiddetta affirmative action (discriminazione positiva), una cui declinazione, per intenderci, sono le quote rosa?

Sono azioni che possono servire per ridurre resistenze e recuperare ritardi, come è stato fatto anche in altri contesti, penso alla condizione dei neri negli USA. L’importante è creare le condizioni di partenza perché la meritocrazia sia vera.