Mes, apertura di Attilio Fontana: "Ok se senza condizioni". Scontro nella Lega

"Sul Mes bisogna vedere quali sono le condizioni: se non ci sono condizioni, e ribadisco questo se, nessuno si puo' lamentare se vengono date delle risorse. Ma bisogna essere cauti, non voglio dare un giudizio, voglio vedere prima se non ci sono le condizioni". A dirlo a Skytg24 il governatore della Lombardia Attilio Fontana. E' inaspettato il commento del leghista che, controcorrente a quanti tutto il Carroccio va dicendo da mesi, apre per la prima volta al meccanismo europeo di stabilità.

Solo qualche istante prima si era diffuso il documento dell'Eurogruppo all'interno del quale si specifica che l'unica condizionalità posta è quella dell'ambito in cui il Mes dovrebbe essere utilizzato: il settore sanitario. Ben lontane le parole di Salvini dall'interpretazione pragmatica di Fontana: "Il Mes non e' un regalo, sono soldi dati in prestito, da restituire a precise condizioni scelte a Bruxelles e non in Italia. La Lega (insieme a tanti economisti italiani) continua a ritenere quella del Mes una strada pericolosa e priva di certezze, mentre l'emissione straordinaria di Buoni del Tesoro 'Orgoglio italiano' (garantiti come dovuto dalla Bce) per un importo anche maggiore non avrebbe per l'Italia nessun rischio ne' condizione" afferma il leader della Lega Matteo Salvini.