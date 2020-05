Mes, è scontro nella maggioranza. Ok dai Dem, resistenza Conte-M5s

LA NOTA DEI PENTASTELLATI “Non possiamo esultare per i risultati dell’eurogruppo di oggi sul Mes: sebbene debolmente migliorato, resta uno strumento inadeguato per rispondere all’emergenza che stiamo attraversando, sia per la quantità di risorse che può mettere in campo, sia perché continua a essere insidioso nelle potenziali condizionalità future, sulle quali non sono stati ancora fugati tutti i dubbi", aggiunge il Movimento 5 stelle. "