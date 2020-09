Mes, Raggi ed elezioni regionali. Triplo schiaffo di Zingaretti al M5S

Mes: Zingaretti, nessuno si permetta dire capitolo chiuso - "Lo dico non solo da segretario del Pd ma anche da presidente di Regione: dire no al Mes significa dire no a qualcosa che c'era in passato ma qui parliamo di una linea di credito da cui l'Italia puo' guadagnare e che investe sulla sanita'". Lo dice Nicola Zingaretti a Porta a Porta. A chi nei 5 Stelle dice che il Mes e' un capitolo chiuso, Zingaretti replica: "Noi non arretreremo e nessuno puo' permettersi di dire 'capitolo chiuso'. C'e' una maggioranza, c'e' un governo, c'e' un dibattito politico e non e' chiuso nulla. Noi daremo battaglia senza alcun dubbio, con la forza degli argomenti. Qualcuno spiegasse in chiave non ideologica perche' rinunciare a questa grande opportunita'. Mi sento molto sereno: nel Lazio ci spetterebbero circa il 10% di 37 miliardi".

Zingaretti a elettori M5s, non stendere tappeto a destra - "Non sono del M5s e vedo un destino di competizione ma la politica non puo' essere solo testimonianza. Penso che i 5 stelle abbiano sbagliato a ritirarsi dalla corsa per vincere e mettere in sicurezza le regioni italiane. E chiedo agli elettori, che sono molto piu' evoluti dei vertici, uniamioci. Uniamo gli elettorati perche' e' una contraddizione in termini fare un governo per fermare le destre e poi stendere un tappeto rosso alle regionali perche' noi siamo divisi. La politica non e' testimonianza, nelle elezioni bisogna anche vincere". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Porta a porta.

Roma: Zingaretti, Raggi una catastrofe, nessun accordo - "Chi ha seguito Nicola Zingaretti, come presidente di Regione, e Virginia Raggi, come sindaco, esclude che ci possa essere un accordo sotterraneo". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola, Zingaretti, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andra' in onda questa sera su Rai1. A chi gli chiedeva se avesse gia' in mente un candidato per il Partito democratico, Zingaretti ha risposto: "Io si'. So che saremo, come siamo stati, all'opposizione di Virginia Raggi e lo faremo per cambiare il sindaco: la sua consiliatura e' stata una catastrofe".

Quirinale, Zingaretti: Elezione partita complessa, oltre confini maggioranza - La partita per l'elezione del presidente della Repubblica "sarà complessa e difficile che andrà oltre i confini di questa maggioranza". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel corso della puntata di 'Porta a porta' che andrà in onda questa sera. "La affronteremo nell'interesse del paese", ha aggiunto.

M5S, Zingaretti: Grillo? Vuole ritorno a bandierine per dire 'esistiamo' - "Le ho lette le dichiarazioni di Grillo. Credo che queste dichiarazioni abbiano un motivo: risvegliare un'identità del M5S che per ora è molto fragile e quindi un ritorno a delle bandierine per dire: esistiamo. A me non preoccupa questo, ma il fatto di rimanere avversari nello scontro territoriale". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel corso della puntata di 'Porta a porta' che andrà in onda questa sera.