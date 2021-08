Messaggio di FdI a Salvini-Berlusconi: "Cdx, non esiste il partito unico"

"Alleanza forte, Centrodestra coeso anche con un maggior coordinamento a livello parlamentare con l'obiettivo di vincere le prossime elezioni. Ma per noi non esiste l'ipotesi partito unico". E' chiaro il messaggio che arriva da Fratelli d'Italia, per bocca del capogruppo Francesco Lollobrigida, intervistato da Affaritaliani.it, a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi. "La nostra idea è quella di una confederazione, più che di una federazione del Centrodestra. Bisogna codificare meglio i rapporti interno per evitare confusioni, anche con riunione tra i capigruppo per definire meglio i comportamenti in Parlamento, pur nel rispetto dei diversi ruoli di maggioranza e opposizione. Ma non vogliamo creare strutture burocratiche inutili e inefficienti. A nostro avviso ogni partito del Centrodestra deve avere la propria peculiarità con un'offerta differente pur all'interno della stessa coalizione. Tutto ciò viene apprezzato dagli elettori".



Per quanto riguarda chi sarà il presidente del Consiglio alle prossime elezioni politiche, in caso di vittoria nelle urne, Lollobrigida afferma: "Il problema oggi non è chi fa il premier, bensì le regole per come individuare chi deve governare il Paese. Finora abbiamo utilizzato la regola che il leader del primo partito del Centrodestra è anche il leader della coalizione e Salvini ne ha beneficiato nel 2018. In futuro vedremo. Ricordo che dal 2011, ultimo governo Berlusconi, in Italia non c'è più stato un presidente del Consiglio indicato dagli elettori nelle urne. Ciò che vuole Fratelli d'Italia è un metodo che certifichi la possibilità per gli elettori di indicare e scegliere il proprio candidato premier. Un metodo anche all'interno dello stesso Centrodestra", conclude il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia.