Europei, Draghi vuole la finale a Roma: "A Londra variante Delta in crescita"

Il premier Mario Draghi lo ha confermato in conferenza stampa: "Lavoriamo per la finale a Roma". Come? Raddoppiando la capienza dell'Olimpico a 32 mila posti. Se la posizione della Uefa è “non lasceremo mai Londra”, rimane un problema che la Uefa non aveva previsto, quando Londra era il posto più sicuro dell'Ue grazie alla campagna vaccinale. Quello dovuto alla rimonta dei contagi con la variante delta.

"Mi adopererò" ha dichiarato Draghi perché non si faccia "in un Paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente", rispondendo a una domanda in cui gli veniva chiesto se cercherà di spostare la finale a Roma, da Wembley, dove è prevista l'11 luglio.

Tra i temi principali del vertice a Berlino tra il premier Draghi e la cancelliera tedesca Merkel, il tema dei migranti. Tra Italia e Germania ci sono poche divergenze nei rapporti bilaterali, ha sottolineato Merkel, al termine dell'incontro. "Non ci sono differenze di valutazione" ha detto. "C'è volontà di arrivare a una visione congiunta" ha dichiarato Draghi.

L'Italia è favorevole al rinnovo dell'accordo della Ue con la Turchia sul dossier immigrazione, ha affermato il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa congiunta. Alla domanda dei giornalisti che chiedevano se l'Italia fosse favorevole un rinnovo dell'intesa Bruxelles-Ankara, Draghi ha risposto di sì.

Io e Mario Draghi - ha detto la Cancelliera parlando di Covid - "siamo entrambi cauti" sulla situazione del Covid, "felici che ci sia un sostanziale miglioramento ma è un progresso fragile. La quota vaccini cresce ma ancora non si può dire che ci stiamo avvicinando all'immunità di gregge" anche perché siamo "esposti alle nuove varianti".

Tra le poche divergenze registrate al vertice rimane il tifo calcistico. "L'Italia è un'ottima squadra ma tengo per la Germania", ha affermato Merkel, "e una cosa su cui concordiamo è che Robin Gosens dell'Atalanta è un eccellente giocatore". Il centrocampista, in forza alla Nazionale tedesca, è stato il trascinatore della vittoria per 4-2 di sabato scorso contro il Portogallo. Gosens ha contribuito all'autogol di Dias, ha fornito a Havertz l'assist per il 3-1, ha segnato il gol del 4-1 e gli è stata inoltre annullata una rete.