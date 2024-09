"Riaprire i flussi per i migranti extra-Ue Ma bisogna evitare qualsiasi irregolarità"

"Basilare però è avviare meccanismi di formazione negli Stati terzi"



"Uno degli elementi della nostra politica contro l’immigrazione illegale è proprio quello di creare percorsi chiari e definiti di migrazione legale. Quindi siamo favorevoli". Così Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il governo debba riaprire il decreto flussi per far arrivare altri lavoratori dai Paesi extra-Ue tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.



"Basilare però è avviare meccanismi di formazione negli Stati terzi così da soddisfare, in maniera più appropriata, le richieste che arrivano dalle imprese, soprattutto in alcuni settori", sottolinea Cattaneo. Che conclude: "Infine bisogna evitare qualsiasi irregolarità e quindi prevedere controlli attenti affinché non avvengano truffe che vanificherebbero tutto".