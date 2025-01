Germania, schiaffo a Merz: la legge sulla stretta ai migranti (sostenuta da Afd) non passa al Bundestag

La legge sulla stretta per i migranti (sostenuta da Afd) non passa al Bundestag

Niente svolta migranti: il Bundestag ha respinto la proposta di legge in materia di immigrazione presentata dalla Cdu. I voti a favore sono stati 338, 350 i contrari e 5 le astensioni. Il testo mirava a limitare i ricongiungimenti familiari e rendere piu' facile il fermo di cittadini stranieri che arrivino alla frontiera privi di documenti. Due giorni fa, una mozione dei conservatori di Friederich Merz per chiedere all'esecutivo norme piu' severe sui respingimenti aveva raccolto il sostegno del partito di ultradestra guidato da Alice Weidel e scatenato un terremoto politico.

Tecnicamente, come fa notare Der Spiegel, la Cdu/Csu avrebbe avuto la maggioranza di 367 per far passare il provvedimento insieme con AfD, liberali dell'FDP e i rossobruni del partito di Sahra Wagenknecht. Ma franchi tiratori hanno affossato il provvedimento. Merz esce senza dubbio ammaccato da questa prova di forza, apertamente criticata non solo da Spd e Verdi, ma anche da parte dei conservatori, a partire da Angela Merkel. "Grosso schiaffo a Merz", ha scritto impietosa la Bild. Caustica Alice Weidel. Merz ha fatto un balzo da "tigre ed è atterrato come un tappetino", ha commentato a caldo, "questa è la sua fine come candidato cancelliere" dei conservatori.