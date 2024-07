Migranti in Rwanda? Stop da Starmer. Meloni resta isolata sull'immigrazione

Starmer: “Il progetto Rwanda era morto e sepolto già prima di cominciare"



Duro colpo per Giorgia Meloni che sull'immigrazione e il trasferimento all'estero (in Albania) di chi sbarca resta isolata. Il nuovo primo ministro britannico Starmer cancella il piano di Sunak di portare i migranti in Rwanda con il quale aveva costruito un'asse con la presidente del Consiglio.

“Il progetto Rwanda era morto e sepolto già prima di cominciare. Come deterrente non è mai servito. Guardate ai numeri delle persone che sono arrivate solo nei primi sei mesi di quest’anno, sono dati record. Questo è il problema che ereditiamo: on è mai stato un deterrente, anzi il contrario perché tutti e anche le bande che gestiscono il traffico avevano capito che la possibilità di essere mandati in Rwanda era meno dell’1%. Non intendo fare giochetti che non servono come deterrente”, ha affermato il Primo ministro del Regno Unito Starmer in conferenza stampa dopo il suo insediamento.