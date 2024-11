Caso migranti, Mattarella vs Musk. FdI-Lega: "Disappunto e indignazione. Quirinale con le toghe e contro il governo"

Mattarella contro Musk, disappunto e indignazione da parte di Lega e FdI. No comment di FI

"Disappunto e indignazione". Fonti ai massimi livelli di Fratelli d'Italia e della Lega commentano così, a microfono spento per non alimentare tensioni con il Quirinale, la nota della presidenza della Repubblica contro Elon Musk per la sua presa di posizione di ieri contro i giudici che non applicano i decreti del governo sui migranti e che, secondo il fedelissimo di Donald Trump, se ne dovrebbero andare.

Fdi e il Carroccio sono "indignati" per una presa di posizione addirittura con una nota ufficiale di Sergio Mattarella per una opinione espressa da un amico "vero" di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che ha espresso una opinione più che legittima.

Di fatto, secondo Fratelli d'Italia e la Lega, Mattarella scende in campo e si schiera con la Magistratura contro il governo eletto dai cittadini e si "candida a leader vero dell'opposizione", spiegano sempre fonti qualificate del partito della presidente del Consiglio e del vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Più cauta invece Forza Italia. Il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli, ha detto: "Il Presidente della Repubblica ha detto cose sagge, in linea con la logica democratica e della sovranità di ogni singolo paese".

Da Lega e Fratelli d'Italia, infine, aggiungono che "chiaramente le parole di Mattarella saranno utili all’Italia ogni qual volta da parte di politici stranieri dovessero arrivare critiche alle istituzioni italiane, governo compreso. Anche se dovessero arrivare da Spagna, Francia e Germania ovviamente". Un modo per comunicare al Capo dello Stato di non usare due pesi e due misure ma di essere altrettanto severo e rigoroso quando da Paesi europei alleati, come già accaduto, dovessero arrivare pesanti critiche contro il governo di Centrodestra guidato da Giorgia Meloni.