Egitto: Meloni atterrata al Cairo, accolta da Issa e Quaroni

La premier Giorgia Meloni è atterrata in Egitto, e verrà ora ricevuta al Palazzo presidenziale dal presidente egiziano, Mohammed Fattah Al Sisi, il quale avrà un colloquio bilaterale con ciascuno dei capi delegazione presenti (oltre a Meloni, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e i capi di governo di Grecia, Cipro, Austria e Belgio). Si svolgerà quindi un summit congiunto dei leader presenti a cui seguiranno le dichiarazioni alla stampa in merito alla firma degli accordi tra Ue ed Egitto. Nel quadro del Piano Mattei per l'Africa, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, l'Italia e l'Egitto firmeranno una serie di intese che interesseranno i sei pilastri del Piano: istruzione e formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia e infrastrutture.

Migranti, Meloni a Il Cairo con von der Leyen per accordo bilaterale Ue-Egitto

Un nuovo memorandum con l'Egitto, come quello con la Tunisia, per controllare le migrazioni illegali. E rapporti bilaterali con l'Europa che diventano "strategici", non solo per ridurre gli sbarchi al confine Sud dell'Ue ma anche per garantire energia alternativa alle forniture russe. Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen volano a Il Cairo per rinsaldare i rapporti bilaterali italiani ed europei con Abdel Fattah al-Sisi, in un momento in cui l'Egitto gioca un ruolo fondamentale anche sul fronte del conflitto in Medioriente. Oltre che come stabilizzatore geopolitico dell'area mediterranea, a partire dalla Libia.

Le due leader questa volta arrivano insieme a una serie di capi di Stato e di governo europei: oltre al presidente di turno, il belga Alexander De Croo, nella capitale egiziana ci sono anche il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il presidente cipriota Nicos Christodoulidis e il cancelliere austriaco Karl Nehammer.

Un segnale che l'insistenza di Meloni nello spostare l'attenzione sulla "dimensione esterna" dei fenomeni migratori ha fatto oramai breccia tra i partner europei. La delegazione europea porta ad al-Sisi la promessa di altri 7,4 miliardi tra prestiti e sovvenzioni che seguono lo sblocco del prestito da parte del Fondo Monetario Internazionale (a differenza della Tunisia) necessario a non fare crollare l'economia del paese nordafricano, sempre più centrale viste le evoluzioni tra Ucraina e Medioriente.

Una scelta che sconta però le contestazioni al Parlamento europeo da parte di socialisti, verdi, liberali e pure una parte del Ppe, secondo i quali Bruxelles non può erogare fondi a un Paese dove democrazia e diritti umani non sono garantiti. Un approccio, quello di fondi in cambio dello stop alle partenze che "in questi anni ha solo calpestato diritti fondamentali e non ha prodotto una soluzione di solidarietà europea", attacca la segretaria del Pd Elly Schlein definendo "gravissimo" il fatto che Meloni e von der Leyen vadano in Egitto con questo scopo. Il viaggio cade anche alla vigilia dell'avvio del processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016. In programma nella domenica egiziana segnata dal Ramadan ci sono infatti sia un segmento europeo, in cui le relazioni Ue-Egitto saranno elevate a "partenariato strategico", sia uno bilaterale tra Roma e Il Cairo, per iniziare a tradurre in pratica i buoni propositi del Piano Mattei. Gli accordi che saranno siglati tra Italia ed Egitto, dove operano numerose aziende italiane a partire dall'Eni, interessano tutti e sei pilastri del Piano: istruzione/formazione, sanità, acqua e igiene, agricoltura, energia, infrastrutture.