Migranti, Parigi conferma il suo "no": respinti i 3mila ricollocamenti

Migranti, Parigi fa ancora muro: "Non accoglieremo"

Ennesimo strappo diplomatico Italia-Francia sulla questione migranti. Parigi non manterrà l'impegno previsto dal meccanismo europeo di solidarietà di accogliere "poco più di 3mila" migranti presenti al momento in Italia, "di cui 500 entro la fine dell'anno". Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Olivier Veran, dopo il caso della Ocean Viking, arrivata venerdì a Tolone. "L'Italia non mantiene l'impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea" e la Francia non manterrà l'obbligo previsto, "ovvero accogliere 3mila migranti attualmente sul territorio italiano", ha detto Veran all'emittente Bfmtv. L'Italia ha rifiutato di accogliere nei suoi porti la nave della Ong Ocean Viking, che trasportava 234 migranti, poi accolta venerdì in Francia, a Tolone.

Per il governo francese, questo rifiuto è da parte di Roma un rifiuto degli accordi europei sull'accoglienza dei migranti, e va sanzionato, scrive la tv sul suo sito web. Per Veran "l'Italia è perdente perché c'è normalmente un meccanismo europeo di solidarietà, il che significa che un gran numero di Paesi europei, in particolare Francia e Germania, si impegnano in cambio del fatto che l'Italia accoglie le navi delle Ong". Il sistema prevede che una dozzina di Stati, tra cui la Francia, accolgano volontariamente 8.000 migranti arrivati ​​in Paesi cosiddetti "in prima linea" come l'Italia, ma ad oggi solo 117 sono stati ricollocati.

Migranti, l'ambasciatore tedesco: "Riconoscenza alle Ong"

Sulla questione migranti è intervenuto anche l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling: "Nel 2022 sono già oltre 1.300 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Un 12% dei sopravvissuti sono stati salvati dalle ong. Loro salvano vite laddove l'aiuto da parte degli Stati manca. Il loro impegno umanitario merita la nostra riconoscenza e il nostro appoggio", ha scritto su Twitter.