Migranti, Salvini contro Lamorgese. Insorge il Pd: "Indebolisce Draghi"

Luciana Lamorgese è nata a Potenza l'11 settembre 1953, è coniugata e ha due figli. Dopo l'esperienza come Prefetto a Milano, è stata scelta come ministro dell'Interno nel Governo Conte II. Nonostante i duri contrasti con Matteo Salvini, nel frattempo entrato in maggioranza, ha mantenuto lo stesso ruolo nel Governo Draghi

Matteo Salvini chiarisce che la Lega restera' al governo e 'corregge' l'ultimatum sugli sbarchi inviato ieri sera all'esecutivo. Occorre fermare gli arrivi e risolvere il problema "entro agosto", aveva detto il segretario leghista, parlando coi cronisti alla Festa della Lega di Cervia, altrimenti diventa "difficile" sostenere un governo che sugli sbarchi sta facendo "peggio" di quando Angelino Alfano era alla guida del Viminale. Intervistato da SkyTg24, a pochi passi dal Papeete beach dove e' in vacanza con il figlio, il capo leghista stamane assicura: "Noi al governo ci siamo e ci stiamo bene". Ma poi torna ad attaccare la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Semmai e' qualche ministro che e' pagata per occuparsi della sicurezza nazionale che deve dimostrare di saperlo fare. Non la Lega, ma semmai e' lei che non ci azzecca nel governo. Non la Lega, ma la Lamorgese che se non fa bene il suo lavoro a dovere decidere cosa fare".

Salvini critica anche la discussione sul green pass nelle scuole avviata dall'esecutivo. "Che senso ha affrontare il 2 agosto un tema che ci riguardera' a settembre? Se la situazione peggiorera' ne trarremo le conseguenze - sostiene -. Affrontare il tema del green pass nelle scuole ora significa rovinare la stagione estiva. Ne parleremo". E torna ad attaccare il Pd sulla questione Mps. "Questo e' un disastro targato Pd, che sta riuscendo a far saltare la banca piu' antica del mondo. Pensare a una svendita a Unicredit sicuramente no, non cosi'. Andare verso il privato si' ma con i tempi necessari e magari creando una banca dei territori". Del tema assicura che parlera' nel primo pomeriggio con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, a Milano marittima. Infine, il capo della Lega annuncia che intende chiudere "entro agosto" il progetto di federazione del centrodestra cui sta lavorando con Silvio Berlusconi. Rinvia ogni discussione sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica "a febbraio" e derubrica a "sensibilita' diverse" ogni divisione interna al suo partito su green pass e vaccini.

Migranti, Pd: Salvini colpisce Lamorgese indebolisce Draghi - "L'attacco - scomposto e inappropriato - del segretario della Lega, Matteo Salvini, al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sul tema immigrazione è doppiamente sbagliato, e si traduce in un doppio attacco all'azione del Presidente del Consiglio e a una destabilizzazione inopportuna del quadro politico". È quanto si legge in una nota del Partito demcratico. "Anzitutto, la ministra Lamorgese non è espressione di nessuna forza politica. La natura tecnica della sua carica la riconduce direttamente al premier, e giustamente perché non potrebbe funzionare un governo nel quale non vi sia piena sintonia -soprattutto su un tema così delicato come l'immigrazione - tra Palazzo Chigi e il Viminale. Ed ecco il primo errore, perché mettere platealmente in discussione l'operato della ministra Lamorgese significa non fidarsi dell'azione del Primo Ministro. E qui viene il secondo errore: sul tema dell'immigrazione, Mario Draghi sta conducendo in Europa una partita molto delicata che nei prossimi mesi vedrà momenti cruciali, andando nella direzione di una maggiore risposta europea e al superamento dello status quo attuale. Attaccare il governo sul tema immigrazione significa indebolirlo sul piano europeo in questa complessa fase di negoziato". "Salvini a chiacchiere fa l'alfiere di Draghi, poi nella pratica - su materie sensibili e delicate come i vaccini, la profilassi sanitaria, l'immigrazione - mina alla base l'operato del governo. Lo ha già fatto ieri con il ministro Speranza, lo fa oggi con la ministra Lamorgese. Abbiamo capito che l'aria del Papeete gli risveglia un antico riflesso condizionato contro il governo in carica: ma qui non si può scherzare. Per cui si metta fine a questa stagione di delegittimazione dell'esecutivo da parte di un segretario di un partito di maggioranza che esprime ministri importanti che in Consiglio dei Ministri hanno condiviso ogni tipo di scelta", conclude il Pd.