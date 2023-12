Migranti: Sunak, 'applicare radicalismo Thatcher e non seguire...". I video

Sunak: Guardavo la storia infinita, mai pensato di parlare a un evento di nome Atreju. E' fantastico

"È fantastico essere qui a Roma con voi. Quando da bambino guardavo "La storia infinita" non mi sarei mai aspettato che un giorno avrei parlato a una conferenza politica intitolata ad Atreju. E so quanto questa conferenza, in realtà questo festival politico pre-natalizio, deve a te, Giorgia. Quindi è fantastico essere qui con voi oggi e incontrarti nella tua città natale, in questa splendida città eterna", le parole di Sunak, Primo Ministro del Regno Unito, ad Atreju. / Youtube FdI

Italia-Gb: Guardian, 'innamoramento di Sunak e Meloni, rapporto si rafforzerà dopo Atreju'

"Indipendentemente dal loro background molto diverso, i legami fra Giorgia Meloni e Rishi Sunak sono destinati a rafforzarsi ulteriormente" con l'intervento del Premier britannico alla festa di Atreju, scrive il Guardian, in un articolo dedicato all'innamoramento tra i due, ricordando che il rapporto si è consolidato "con l'approccio radicale condiviso al tema dell'immigrazione, con politiche che hanno a volto spinto i termini di quello che è legale". "Ma la relazione di reciproco beneficio fra Sunak e Meloni riflette anche lo sfumare delle linee di separazione fra i politici dell'estrema destra europea e gli esponenti con background più tradizionali", si sottolinea, notando come "a Meloni l'alleanza serve per rendere le sue radici estremiste più distanti", a Sunak interessa aver trovato un alleato nell'Ue che sostiene le sue politiche radicali sull'immigrazione. I Tory stanno poi radicalizzando le loro posizioni, ha testimoniato Georgie Laming, direttore delle campagne del gruppo per i diritti civili Hope Not Hate: "Il fatto che lui e Meloni prendano appunti l'uno dall'altra sulle politiche per l'immigrazione la dice lunga sulla direzione che il partito sta prendendo".

Fra i due Premier funziona molto la chimica. In privato Sunak parla di Meloni in modo entusiasta, e così fa in pubblico. Padre di due figlie, le chiede informazione della figlia. Condividono la passione per il fantasy. Ma il rapporto si estende oltre Sunak e Meloni. Una delegazione di Fratelli d'Italia è stata invitata ai Comuni. "C'è una grande diaspora italiana in Gran Bretagna e sembra che cerchino di costruire qualcosa come i Republicans abroad (il partito repubblicano americano all'estero, ndr). La Gran Bretagna è il primo partito in cui arrivano. Forse il segno delle relazioni positive fra i due leader", ha commentato Paul Scully, deputato Tory.

Migranti: Sunak, 'applicare radicalismo Thatcher e non seguire il consenso'

Il Premier britannico Rishi Sunak cita, nel suo intervento alla festa di Atreju, Margaret Thatcher e la sua determinazione nell'attuare le idee. Il tema è quello dell'immigrazione. "Lei non si è mai tirata indietro, anche quando lo scontro si faceva duro. Dobbiamo applicare il radicalismo al tema dell'immigrazione illegale e non mettere la testa sotto la sabbia, come vogliono che noi facciamo i nostri oppositori", ha aggiunto Sunak, denunciando come la situazione di posti come Lampedusa sia "non più sostenibile, non corretto ed immorale". "E' importante che siamo noi a decidere chi entra nel nostro Paese, non le organizzazioni criminali. Noi dobbiamo avere il controllo dell'immigrazione, dobbiamo gestirla. Se ignorassimo il problema, il nostro Paese sarebbe a rischio. Invece le persone devono sapere che se arrivano illegalmente, non potranno rimanere", ha aggiunto, sottolineando che per farlo "è necessario allontanarsi dalla ricerca di consenso" e che lui, come la Premier italiana che chiama 'Giorgia', "siamo pronti a farlo, lei con l'accordo con l'Albania, noi con il Ruanda". "Vogliamo interrompere questo modello di business criminale. Se i migranti arriveranno in Italia o in Gran Bretagna in modo illegale, non potranno rimanervi", ha concluso.

Sunak ad Atreju: Con Giorgia Meloni forte amicizia e condivisione di valori

"So quanto sia orgogliosa del tuo Paese e quanto bene lo servi. E ti vedo farlo con convinzione e determinazione. Ai vertici e agli incontri da Hiroshima a Dubai a Granada, così come il mese scorso al vertice degli alleati nel Regno Unito. Ora, Giorgia ed io siamo diventati primi ministri più o meno nello stesso periodo, e siamo praticamente tutti gli unici leader di centrodestra nel G7. Abbiamo costruito una forte amicizia, ma anche un forte rapporto sui nostri interessi condivisi. E, soprattutto, i nostri valori condivisi", le parole di Sunak ad Atreju. / Youtube FdI

Atreju 2023, Giorgia Meloni accoglie sul palco il premier inglese Sunak: "Un mio amico"

Tra i panel della terza giornata di Atreju era previsto un intervento del Primo Ministro inglese Rishi Sunak. A sorpresa la premier Meloni è salita sul palco e ha annunciato l'ingresso del premier inglese. "Ringrazio il premier albanese Edi Rama - ha detto Giorgia Meloni - ringrazio Elon Musk, per averci regalato la sua presenza. Ora voglio dare il benvenuto a un'altra persona. E' il leader di una grande nazione europea, è un leader conservatore, è un amico dell'Italia e un mio amico personale. Ci siamo trovati sulle materie fondamentali di questo tempo, come l'immigrazione e l'intelligenza artificiale. Ci fa il grande regalo di essere qui oggi il primo ministro inglese Rishi Sunak".