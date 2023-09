Migranti, vertice sul patto Ue a Bruxelles. Von der Leyen preme per l'intesa

Migranti, von der Leyen in pressing: "I ministri trovino un accordo sul regolamento della crisi, il lavoro va finito"

La questione migranti, sia a livello interno che internazionale, si fa sempre più calda. Dopo la stretta del governo Meloni annunciata ieri in conferenza stampa ( leggi qui l'articolo ), a Bruxelles il tema infiamma il dibattito. Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce oggi che sulla questione migratoria "il governo italiano sta lavorando su due binari'' e ''quello europeo è fondamentale''. ''Il fenomeno è molto vasto perché alla situazione africana dobbiamo aggiungere quella della guerra che c'è ancora in Siria e la situazione in Afghanistan'', afferma il titolare della Farnesina ricordando che ''abbiamo anche la rotta orientale, la rotta dei Balcani, perché arrivano anche da lì alla frontiera nord orientale di Trieste e Gorizia''. Ed è per questo, ha spiegato Tajani, che c'è ''un grande impegno'' tanto che ''la scorsa settimana abbiamo posto sul tavolo delle Nazioni Unite il problema migratorio'' perché ''servono tutte le organizzazioni internazionali per risolvere la questione''. Inoltre, Tajani è oggi in missione a Berlino, dove incontrerà la collega tedesca Annalena Baerbock. In sede tedesca solleverà la questione dei finanziamenti alle ong che si occupano di migranti. "Vado con un atteggiamento educato ma fermo", ha ribadito oggi il ministro.

A richiamare l'attenzione sulla questione migratoria è oggi anche la presidente della Commissione Ue Ursual von der Leyen. "Esorto fortemente i ministri" dell'Interno dei 27 Stati membri riuniti a Bruxelles "a trovare un accordo nell'incontro di oggi sul regolamento sulle crisi" migratorie. "Dobbiamo finire il lavoro: dobbiamo assicurare una adeguata attuazione del patto Ue sulle migrazioni e l'asilo", ha detto da Spalato, in Croazia, dove si trova per un raduno del Ppe, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "Abbiamo bisogno di regole comuni: i cittadini, a ragione, si aspettano che sia l'Europa a decidere chi viene qui e in quali circostanze, e non i trafficanti di uomini", ha concluso von der Leyen.