Dazi Usa, Pd: "Mazzata che porterà l'Italia in recessione, perderemo decine di migliaia di posti di lavoro"

"Trump punta a dividere i Paesi della UE per indebolirne la capacità negoziale"



"I dazi di Trump contro l’Unione europea sono una mazzata che ci porterà verso la recessione". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. "Nel 2024 l’Italia ha esportato negli USA merci per 65 miliardi di euro e ne ha importate per 26 miliardi, con un saldo positivo di 39 miliardi, il secondo in Europa dopo quello della Germania. L’impatto dei dazi rischia di essere pesantissimo: le simulazioni ipotizzano perdite per molti miliardi di euro e decine di migliaia di posti di lavoro, con danni particolarmente pesanti per settori di punta come l’automotive, l’agroalimentare e la moda e abbigliamento".



"Di fronte alla guerra commerciale scatenata dal nuovo presidente americano, che si è spinto ad affermare che la UE sarebbe nata per “truffare” gli Stati Uniti, l’unica cosa da non fare è andare in ordine sparso, perché Trump punta a dividere i Paesi della UE per indebolirne la capacità negoziale. Sarebbe un errore drammatico se il governo italiano si prestasse a questo gioco in nome delle affinità ideologiche con la destra americana", afferma l'esponente Dem.



"Nel mondo di Trump, chi si illude di fare il pontiere, rischia solamente di fare da testa di ponte. Meloni decida da che parte schierarsi e lo faccia in fretta. Se pensa di cavarsela con qualche sorriso e qualche pacca sulle spalle di Trump e Musk, non andrà da nessuna parte. Stare con l’Europa è l’unica scelta possibile per difendere efficacemente gli interessi italiani", conclude Misiani.