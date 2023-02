Montaruli lasci perdere la difesa delle Istituzioni: ecco perchè

Montaruli si dimette per peculato, la vera difesa delle Istituzioni si fa con dei saggi "no" preventivi. Analisi

La vicenda che, nelle ultime ore, ha interessato l’onorevole Augusta Montaruli, sottosegretario di Stato all’Università, dimessasi dopo la condanna per peculato confermata dalla Corte di Cassazione e quindi resa definitiva a seguito dell’inchiesta sull’uso improprio dei fondi destinati al finanziamento dei gruppi consiliari del Piemonte tra il 2010 e il 2014, continua a tener campo.

E non per le parole improvvide ed alquanto gratuite pronunciate dall’onorevole Giorgio Mulè, in forte contrasto con la tradizione garantista da sempre professata in Forza Italia, quanto per la questione sollevata dalla stessa Montaruli nella sua lettera di dimissioni per la quale ha ottenuto encomi ed elogi: la difesa delle Istituzioni. Tema delicatissimo e da maneggiare con molta cura!