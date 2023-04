Fdi, morto a 62 anni il senatore Augello. Meloni: "Punto di riferimento"

Morto il senatore Andrea Augello

Scompare all'età di 62 anni il senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello. Secondo quanto si apprende, il parlamentare era malato da tempo.

La premier Meloni: "Addio a un punto di riferimento"

"Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d'Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea". E' quanto scrive su Facebook la premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni.

Il ricordo del ministro Crosetto

“La notizia della scomparsa dell’amico Andrea mi ha profondamente addolorato. Alla sua famiglia, ai suoi cari, il più profondo cordoglio e vicinanza”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“In questi anni abbiamo condiviso passione politica, impegno per il Paese e per i cittadini. Un professionista come pochi in politica - ha aggiunto - sempre al servizio delle Istituzioni, con un sguardo attento rivolto al territorio e alle comunità locali. A Dio Andrea, ci mancherai”.

La Russa: "Grande competenza e determinazione"

“E’ con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa del senatore Andrea Augello. Di lui ricordo la grande competenza e la forte determinazione ma anche l’amore per la politica e il rispetto per le istituzioni. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le sentite condoglianze mie personali e quelle del Senato”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.