Morto Berlusconi, ora Meloni sogna di polarizzare l’Italia come fece Silvio

Silvio Berlusconi è morto, e con lui il fronte che lo ha combattuto

Niente sarà più come prima! Se n’è andato il leader politico italiano certamente più influente dell’ultimo quarto di secolo. Lui, che, con la sua irriverente discesa in campo, aveva cambiato il volto e l’essenza stessa della politica nostrana, è destinato a sconvolgere nuovamente tutto con la sua. Non è questione di carisma o di fascino politico che il Cav aveva da vendere, quanto proprio di assetto del quadro politico.

Con la morte di Silvio Berlusconi quel granitico ed ideologico fronte antiberlusconiano che aveva - con tutte le più amare esagerazioni - segnato una stagione; inesorabilmente, diviso l’elettorato in pro o contro il prestigioso inquilino di Arcore e sorretto un “malato” bipolarismo, verrà necessariamente meno e ciò darà la stura a novità eclatanti, soprattutto a sinistra. Non è una cosa di domani, sicuramente. Ma con la prospettiva del prossimo voto europeo, certamente, sì.