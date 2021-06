M5S, Grillo vs Conte. Di Maio: "Mettiamocela tutti e restiamo uniti"

M5S: DI MAIO, 'METTIAMOCELA TUTTA E RIMANIAMO UNITI'

Mettiamocela tutta. Diamo il massimo e rimaniamo uniti". E' l'appello al M5S del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook nel pieno dello scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. "Il M5S è una splendida comunità. Insieme abbiamo affrontato diverse fasi, anche le più difficili e complicate, ma le abbiamo sempre superate usando testa e cuore - ricorda Di Maio - Il bene che tutti vogliamo al MoVimento è il pilastro su cui fondare le nostre decisioni. Mettiamocela tutta".

M5S: LETTA, 'MOLTO RISPETTO PER VICENDA COMPLESSA'

"Ho molto rispetto per una vicenda complessa. Con il governo Draghi tutti i partiti discutono al loro interno, è giusto che questo dibattito avvenga ma con grande rispetto". Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24 parlando del dibattito interno al M5s.

M5S: ORLANDO, 'CRISI NON E' UN FATTO AUSPICABILE, SPERO SI RISOLVA POSITIVAMENTE'

La crisi del Movimento 5 Stelle non è un fatto auspicabile per nessuno né per il Governo, né per il Pd, né per il centrosinistra. Mi auguro che si risolva positivamente. Come ha detto Letta credo che il Governo Draghi determini una serie di contraccolpi interne alle forze politiche che sostengono il Governo. Mi auguro che i contraccolpi nel M5S si risolvano positivamente. In tutti casi pone una sfida immediata per il Pd perché se quel soggetto politico dovesse entrare in crisi - e non me lo auguro perché determinerebbe anche un cambiamento degli equilibri all'interno della maggioranza - ci sarebbe il tema di come si intercetta comunque una domanda che non trova risposte nella rappresentanza politica". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando intervenendo a Skytg24 Live in Firenze.