Museo Egizio Torino, su Affari scoppia il caso. Crippa: "Battaglia di libertà"

"La mia è una battaglia di libertà a difesa degli italiani e dei cristiani". Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, che questa mattina ad Affaritaliani.it ha chiesto di cacciare il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, ricontattato da Affaritaliani.it risponde così alle numerose critiche che sono arrivate da esponenti delle opposizioni dopo le sue parole.

Le parole di Crippa ad Affaritaliani.it hanno fatto esplodere un caso politico.

Torino: no comment di Sangiuliano su polemiche Museo Egizio - "Un grande autore francese diceva che i giornali sono vecchi al mattino, mentre Iliade e Odissea danno sempre spunti di interpretazione". Ha glissato cosi', senza pero' rispondere alla domanda inerente alla polemica sulla direzione del Museo Egizio di Torino, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, a margine della visita odierna al polo museale "Grande Brera" dove ha incontrato il sindaco di Milano Sala con il quale ha poi proseguito la visita alla presentazione dei lavori per il museo della resistenza.

Egizio Torino: Gribaudo (Pd), modello della destra e' autocrazia - "La destra, regionale e nazionale, e' partita all'attacco del direttore del Museo Egizio, Christian Greco, invocando addirittura l'intervento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano per cacciarlo. Una scelta dettata da ideologia politica, perche' i risultati di Greco alla guida del Museo Egizio parlano chiaro: numeri straordinari, in continua crescita, che hanno dato lustro al polo culturale e all'intera citta' di Torino". A dirlo e' la vicepresidente Pd, Chiara Gribaudo. "Il modello di alcuni a destra - osserva ancora - e' quello dell'autocrazia, di chi come Putin e Orban vuole il controllo totale ed esige anche di scegliere chi mettere alla guida dei musei. Vorrei ricordare che siamo in democrazia, non in un regime in cui si puo' togliere dal proprio ruolo chi non si allinea politicamente. Si valutino le competenze e il lavoro svolto, e li Greco e' inattaccabile". "La destra vuole mettere le mani sulla cultura. Faccio appello anche alla societa' civile: opponiamoci a questa deriva illiberale", conclude l'esponente dem.

Museo Egizio, Bonelli (Avs): Destra vuole purghe, metodi da regime autoritario - "La destra vuole le purghe contro gli intellettuali che non si allineano al suo pensiero. Dopo aver colonizzato la Rai con TeleMeloni, adesso vuole cacciare i direttori dei musei come Christian Greco, direttore del Museo Egizio colpevole di aver promosso iniziative per avvicinare le persone di origine araba, alla storia e cultura egizia: un modo per costruire l'integrazione attraverso la cultura. Un giorno sì ed uno no, Gasparri vuole cacciare Mario Tozzi, Roberto Saviano è stato cacciato dalla Rai, Foa invita i medici negazionisti no Vax a Radio 1 e ora si vogliono cacciare i direttori dei musei. Sono purghe degne di un regime autoritario." Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.

Magi (+Eu), vendetta Meloni contro direttore Museo egizio - "Vi ricordate quando qualche anno fa Giorgia Meloni rimediò una figuraccia con Christian Greco, il direttore del Museo egizio di Torino? Ecco. Ora che Meloni è al governo, serve la sua vendetta e ne chiede le dimissioni. Forse Greco è troppo competente e forse ha rilanciato con troppo successo il Museo egizio di Torino: insopportabile per questa maggioranza. Insopportabile per Giorgia Meloni, le cui accuse sono state rispedite al mittente con ignominia dallo stesso direttore". Lo scrive sui social il segretario di Più Europa Riccardo Magi, rilanciando il video del confronto tra Meloni e Greco. "Troppo insopportabile per una destra che vuole la cultura asservita al potere, che vuole occupare ogni poltrona per favorire amici e parenti magari della stessa Meloni. Sangiuliano dimostri di avere la schiena dritta, riconosca l'autorevolezza, la professionalità e il lavoro di Greco ed eviti questa umiliazione alla cultura italiana".

Torino: Ruffino (Az), Lega vuole dimissioni Greco per guerra religione - "Il vice segretario della Lega Andrea Crippa chiede al ministro Sangiuliano di 'cacciare' il direttore del Museo Egizio, Christian Greco, colpevole di aver concesso anni fa uno sconto sul biglietto d’ingresso ai visitatori musulmani. Quindi di aver discriminato i cristiani. Per ragioni simili, ma non uguali, Crippa dovrebbe chiedere le dimissioni di Sangiuliano per aver concesso l'ingresso gratuito al Pantheon ai soli residenti di Roma, discriminando gli altri italiani. E via di questo passo. Pensare di utilizzare la persona di Christian Greco, egittologo di fama e di stima universale, per condurre una guerra di religione contro l'Islam la dice lunga sulla miseria a cui può ridursi la lotta politica". Così in una nota la deputata Daniela Ruffino (Azione).

Egizio Torino: Orfini,Sangiuliano si dissoci da aggressione Lega - "La Lega annuncia che fara' di tutto per cacciare il direttore del Museo Egizio di Torino, chiedendo al ministro Sangiuliano di farlo. Siamo di fronte a un caso di analfabetismo istituzionale e di arroganza politica, ma conoscendo la Lega non e' certo sorprendente", dice Matteo Orfini. "E segnala ancora una volta - aggiunge - quanto ci sia un tentativo brutale di occupazione del potere nei luoghi della cultura che invece sono e devono restare indipendenti". "Speriamo che almeno in questo caso - conclude il deputato Pd - il ministro Sangiuliano prenda pubblicamente le distanze dai suoi alleati e fermi questa sguaiata e assurda aggressione".

Torino: Fratoianni, Lega contro direttore Museo Egizio? Tornino nelle caverne - "Cacciare, cacciare, epurare è lo slogan preferito dai leghisti, affamati di potere e di controllo politico su tutto. Ora tocca al direttore del Museo Egizio. Tornino nelle caverne piuttosto, e rispettino il mondo della cultura, il pluralismo e le Istituzioni". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, dopo "la richiesta al ministro Sangiuliano del vicesegretario della Lega - si legge in una nota - di cacciare il direttore del Museo Egizio di Torino".