FdI: "Ringraziamo Elon Musk ma siamo attrezzati per difenderci da soli. Non siamo come la sinistra"

"Sapremo far prevalere le nostre ragioni e questo ulteriore tentativo di favorire l’immigrazione da parte della sinistra e di certa Magistratura ci farà salire ancora nei consensi degli italiani"



"I giudici che si oppongono alla nostra politica sui rimpatri sbagliano. Sia perché esondano dai propri compiti, sia perché interpretano politicamente la sentenza della Corte di Giustizia europea che dice tutt’altro, sia perché con le istituzioni sovranazionali dovrebbero parlare gli Stati e non i tribunali", afferma ad Affaritaliani.it Fabio Rampelli, vice-presidente della Camera di Fratelli d'Italia sul caso migranti-Albania e sullo scontro tra governo e una parte della Magistratura.



"Tuttavia siamo attrezzati per difenderci da soli. Ringraziamo Elon Musk ma non siamo come la sinistra, che sbava per amplificare a livello internazionale le criticità italiane, ridicolizzando la nazione. Sapremo far prevalere le nostre ragioni e questo ulteriore tentativo di favorire l’immigrazione da parte della sinistra e di certa Magistratura ci farà salire ancora nei consensi degli italiani", conclude Rampelli.



Leggi anche/ Migranti, lo scontro con le toghe sull'Albania andrà avanti. E serve al Cdx per accelerare sulla riforma della Giustizia. Inside - Affaritaliani.it