Maltempo in Emilia Romagna/ Musumeci, Schlein e Bonelli allineati. "Alluvioni? Serve subito una legge per il consumo del suolo"

Alluvioni, Destra e Sinistra concordano sulle misure da adottare subito. Musumeci e Schlein hanno la stessa ricetta

Destra e Sinistra per una volta sembrano essere d'accordo su una cosa. Le parole del ministro Musumeci sulle cause dell'alluvione in Emilia Romagna sono perfettamente sovrapponibili a quelle pronunciate dalla segretaria del Pd Elly Schlein: "Serve una legge per il consumo del suolo". L'esponente di FdI entra ancora più nello specifico: "Il cemento diventa il miglior complice dell'acqua che con l'effetto ruscellamento poi diventa torrente, poi diventa fiume e poi diventa piena con tutto quello che è sotto gli occhi di tutti. Manca la priorità della prevenzione in tutti gli enti locali ma anche a livello nazionale". E la segretaria del Pd sottolinea: "Mi sembra chiaro che bisogna fare un salto di qualità sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e che bisogna fare in una regione come questa una legge per il consumo di suolo. Una legge che noi vorremmo anche a livello nazionale".

"Le priorità del governo - dice il leader dei Verdi Angelo Bonelli - non sono quelle dell'Italia. La premier Meloni ha convocato un Consiglio dei Ministri per approvare una norma che lancia una sfida ai giudici colpevoli solo di aver applicato una sentenza della corte di giustizia Ue, mentre l'Italia è in ginocchio da Nord a Sud con intere porzioni di territorio sommerse da acqua e fango, generando danni elevatissimi a causa degli eventi meteo estremi. In Sicilia si è passati dalla siccità, che ha causato danni per 3 miliardi di euro all'agricoltura, all'alluvione che ha trasformato le strade di molte città in fiumi e inondato le coltivazioni. In Emilia-Romagna abbiamo assistito alla quarta inondazione in un anno e mezzo, con la perdita di una vita umana. Gli effetti della crisi climatica, negata da questo governo, insieme alla cementificazione del territorio, hanno creato le condizioni affinché il nostro paese sia sempre più fragile".