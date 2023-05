Nappi (Italia Unita): "Gli italiani esprimono amicizia al popolo russo"

Dichiarazione di Francesco Nappi, presidente nazionale Movimento Italia Unita



"Sabato 6 maggio, in occasione della #presentazione del #libro “1941-1945 Schegge di #Memoria ” a cura di Liudmila Chapovalova pubblicato con il #sostegno dell' #associazione “Vele Scarlatte” avvenuta ad #Alassio (SV), ho avuto la possibilità di incontrare la #Console Generale della #Federazione #Russa a #Genova, la dottoressa Maria Vedrinskaya. Durante il confronto abbiamo parlato della storica #amicizia che lega la #Russia all' #Italia (il consolato di Genova è aperto dal XVIII secolo ed ha avuto #confronti culturali con i #governi ed i regnanti che fino ad oggi si sono succeduti) e nell'occasione abbiamo portato il saluto degli #Italiani che seguono il nostro movimento e che esprimono amicizia e #solidarietà nei confronti del #popolo di #Mosca. Abbiamo inoltre parlato della situazione #attuale e del fatto che le dispute e le divergenze dovrebbero essere affrontate con #confronti #diplomatici #internazionali senza giungere ad innescare #conflitti bellici. In Italia la #comunicazione #televisiva, nei #quotidiani cartacei ed #online è spesso una comunicazione legata a conflitti di interesse, #notizie strumentalizzate e propaganda volta a creare terrorismo mediatico generando nella popolazione una percezione distorta della realtà. Nell'incontro con la Console Generale, siamo stati l'unico movimento politico presente, abbiamo percepito il dolore ed il dispiacere di quanto sta accadendo alla popolazione del territorio ucraino ed a quella che risiede nell'adiacente territorio russo. Una frase mi ha particolarmente colpito, condivisa dai presenti alla presentazione del libro ed all'omaggio a Nina Vasilevna: “Da quanto accaduto nella Seconda Guerra Mondiale probabilmente non abbiamo imparato nulla”. Il passato è storia, la storia va studiata e ricordata. La storia ciclicamente rischia di ripetersi riproponendo i medesimi errori. Nessuno di noi vuole un ritorno al passato”.

