Nardo: “Cartabia politico di razza ma avvocati abbiano più autostima”

“La Ministra Cartabia si rivela un politico di razza ma noi avvocati dobbiamo avere più autostima, unitarietà, responsabilità sociale e coraggio. E guardare al PNRR non solo per la riforma della giustizia ma per le straordinarie opportunità di rilancio in tutti i settori”

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano commenta la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, la Riforma della Giustizia e il Congresso Nazionale Forense dal punto di vista di Milano.

Roma ha ospitato in questi giorni il Congresso Nazionale Forense nella sua sessione ulteriore, mettendo al centro, con la presenza in apertura della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, la Riforma della Giustizia, il PNRR e i cambiamenti che potrebbero rafforzare il ruolo degli avvocati.

“La Ministra Cartabia si rivela un politico di razza”, commenta Il Presidente dell’Ordine Avvocati di Milano, Avv. Vinicio Nardo,” sta imparando, a differenza dell’inizio del suo incarico, che gli avvocati sono parte essenziale della giurisdizione. E infatti ha riconosciuto i nostri problemi quotidiani, denunciandoli lei stessa. E con questo stile ha cercato di impostare una condivisione della Riforma della Giustizia che ovviamente ha luci e ombre e che il Congresso ha su alcuni punti chiesto giustamente di modificare, anche considerando che è stata fatta senza alcun coinvolgimento degli avvocati. (Continua a leggere nella pagina successiva)