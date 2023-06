Natalità e Intelligenza artificiale, Musk a Palazzo Chigi incontra Meloni

Elon Musk a colloquio dalla premier Meloni a Palazzo Chigi

Deregulation europea, rischi legati all'intelligenza artificiale e problema denatalità, da sempre a cuore di Elon Musk. Questi, a quanto si apprende, i temi affrontati nell'incontro, di circa un'ora e mezza a Palazzo Chigi, tra il numero uno di Tesla e Twitter e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Inoltre, voci vicine al governo suggeriscono che la premier vorrebbe dar vita alla versione nostrana di “Choose France”, l’iniziativa voluta dal presidente francese Emmanuel Macron per riunire i più grandi imprenditori del mondo e convincerli a investire nel suo Paese.

Non solo. Si fa anche largo l’ipotesi che il miliardario, playboy e filantropo padrone di Tesla e Space X stia pensando di costruire una giga factory per il suo impero dell’automotive nel nostro Paese. Idea che, per ora, sembra non trovare grandi riscontri positivi a causa degli immensi spazi necessari per dar vita a certi poli produttivi.