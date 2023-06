Tajani incontra Musk a Palazzo Chigi. Così cerca l'appoggio della destra Usa

Tajani ha già l'appoggio di Manfred Weber, leader del Partito Popolare Europeo venuto a Roma settimana scorsa

Ha certamente destato scalpore l'incontro a Palazzo Chigi, durato circa un'ora, tra Elon Musk, numero uno di Twitter e Tesla, e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In molti si sono chiesti il motivo dell'incontro con il titolare della Farnesina. Se Musk avesse incontrato Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, ad esempio, si sarebbe potuto pensare all'intelligenza artificiale o alla transizione ecologica legata soprattutto alle auto elettriche. Ma questi non sono certo temi di competenza del titolare della Farnesina.