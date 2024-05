Nato, Lega: "Il governo censuri Stoltenberg. Deve dimettersi". Intervista

"Fa impressione il silenzio del Pd. Se qualcuno non vede l'ora di andare in guerra contro la Russia almeno, con la mia iniziativa parlamentare, lo sapremo"

"Nel primo provvedimento utile inserirò come primo firmatario un testo parlamentare per invitare il governo a censurare le dichiarazioni di Stoltenberg". Lo annuncia ad Affaritaliani.it il senatore della Lega Claudio Borghi. "Vedrò se sarà un ordine del giorno e per questo serve un provvedimento che tocchi i temi di Difesa ed Esteri oppure se non ci saranno provvedimenti immediati di questo tipo lo farò con una interrogazione che dirà se il governo non ritiene opportuno di censurare le dichiarazioni del segretario generale dell'Alleanza Atlantica che senza alcun mandato e al di fuori dell'Articolo 1 del Trattato, che prevede l'utilizzo di armi con scopo difensivo e non offensivo, ha parlato di attacchi in territorio russo con armi fornite dall'Occidente".



"Spero e mi auguro che ci sia una convergenza al 100% in Parlamento. Fa impressione il silenzio del Pd. Se qualcuno non vede l'ora di andare in guerra contro la Russia almeno, con la mia iniziativa parlamentare, lo sapremo". E infine Borghi afferma: "Stoltenberg si dovrebbe dimettere. Se non conosci nemmeno l'Articolo 1 dell'Alleanza Atlantica non puoi guidare la Nato e farne il segretario generale".