Nato, Cavo Dragone comandante generale? Meloni rilancia la nomina

Cavo Dragone comandante generale della Nato: Meloni ci prova

"Nelle ultime ore sembra aver subito un’accelerazione la corsa del Capo di Stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone a comandante generale della Nato". Lo scrive Repubblica, che racconta come al summit di Vilnius di luglio gli olandesi avevano chiesto la proroga di un anno per l’ammiraglio Rob Bauer, al pari di quella decisa per il segretario generale Jens Stoltenberg.

Ma secondo fonti dell’esecutivo citate da Repubblica, l’esito della trattativa dovrebbe essere diverso. "Tanto da far sperare Roma di ottenere un via libera definitivo per Cavo Dragone già a metà settembre. L’incarico di comandante generale rappresenta il secondo ruolo con maggior peso nella Nato".

Il nodo sul prossimo capo del Military Committee della Nato sarà sciolto soprattutto dai partner europei. Si riuniranno a metà settembre a Oslo. Ed è lì che dovrebbe emergere il nome del Capo di Stato maggiore della Difesa. La candidatura italiana gode del pieno sostegno del Quirinale.