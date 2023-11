Nichi Vendola: "Torno alla politica attiva". Il paragone tra Schlein e Godot

Nichi Vendola: "Alla Sinistra serve protagonismo sociale"

Fa rumore il ritorno in politica di Nichi Vendola, l'ex presidente della Puglia è stato eletto presidente di Sinistra Italiana. "Torno alla politica attiva, ma non mi candido a niente". Il governatore - si legge su Il Corriere della Sera - annuncia così il suo ritorno ufficiale, dopo il passo indietro fatto nel maggio 2021 in seguito alla condanna in primo grado a 3 anni e 6 mesi per il disastro ambientale dell’Ilva di Taranto. Vendola, già fondatore di Sel, è stato infatti eletto presidente di Sinistra italiana al congresso di Perugia, che ha appena riconfermato il segretario uscente Nicola Fratoianni. Un’investitura per acclamazione, quella di Vendola, al termine del suo lungo intervento centrato tutto sulle parole d’ordine del pacifismo. Una volta riflettuto su come si è arrivati a quella che Vendola definisce "l’onda nera", il centrosinistra può aspirare a federarsi? "Serve una politica che federi e non un federatore".

L'ex governatore pugliese risponde dal palco che nei giorni scorsi ha ospitato anche i leader dem Schlein e M5S Conte: "La sinistra - prosegue Vendola e lo riporta Il Corriere - a volte si è ubriacata anche lei alla ricerca della personalità magica. Ma vivere aspettando Godot è sbagliato. Quello che serve è sinistra e protagonismo sociale". E poi: "Vorrei rivolgermi a tanti compagni e compagne che sono fuori di qui, fuori dal partito, fuori dall’idea di tornare a fare politica, di tornare a votare — si accalora Vendola dal palco di Perugia —. Non possiamo abbandonarci alla depressione, al rimpianto o alla nostalgia. Questo è tempo di tornare a casa per rimetterci in cammino".