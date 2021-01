"No al Conte ter, neanche fosse quater".Cambiamo!, l'annuncio di Toti

"Al momento non ci sono le condizioni per aggiungersi a questa maggioranza. La risposta quindi è no, anche se fossimo di fronte al Conte quater, non solo ter". Con queste parole il leader di Cambiamo! e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde alla domanda di Affaritaliani.it se i tre senatori di Cambiamo! siano pronti a entrare in un eventuale governo Conte ter dopo le probabili dimissioni del presidente del Consiglio.



Governo, la senatrice Carmela Anna Minuto: "No al Conte ter. Forza Italia compatta nel Centrodestra" - "Forza italia e tutto il Centrodestra hanno affermato che la via maestra sono le elezioni e che la maggioranza politica è fallita. Pertanto non c'è spazio per altre maggioranze politiche. Per quanto mi riguarda con i fatti ho dimostrato quale sia la mia collocazione politica. Sono stata eletta con il consenso degli elettori del Centrodestra e li ritengo giusto rimanere". Con queste parole la senatrice di Forza Italia Carmela Anna Minuto risponde alla domanda di Affaritaliani.it se lei e altri del partito di Silvio Berlusconi siano interessati all'eventuale Conte ter che potrebbe nascere dopo le possibili dimissioni del premier.