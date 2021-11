Nomine Rai, Grillo: "Conte è uno dei più grandi specialisti di penultimatum"

Grillo: "Transizione come Rdc, sono le nostre stelle"



"Mi fa piacere che c'è di nuovo la stampa, che ci sono i giornalisti. Quindi anche Conte, che è un gentleman, non riesce a dare degli ultimatum, è uno dei più grandi specialisti di penultimatum che abbiamo visto. Va bene così". Con queste parole, pronunciate intervenendo alla conferenza stampa sulle comunità energetiche, il Garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, prende in giro in modo plateale Giuseppe Conte per il dietrofront dell'ex premier dopo lo stop alle presenze dei pentastellati in Rai a seguito delle contestate nomine dei direttori.



"Il sociale dal basso siamo noi e siamo noi che possiamo fare questa transizione energetica solidale, quella che io ho voluto con tutto il cuore. Le nostre 5 stelle sono convogliate li'". Cosi' Beppe Grillo al convegno M5s sulle Comunita' energetiche. Sulla transizione "siamo sulla strada giusta come sul reddito di cittadinanza: entrambe vanno alle comunita'. Noi dobbiamo parlare alle comunita' e io su queste comunita' energetiche mi prendo anche un pezzo di merito, avendole scoperte qualche anno fa".



"Dobbiamo andare avanti, abbiamo da fare un sacco di cose. Stiamo parlando di comunità, c'era l'impressione che questa parola non venisse più fuori. Se le comunità avessero il potere di decidere potremmo continuare a parlare di democrazia dal basso". Così Beppe Grillo, intervenendo in video durante la conferenza stampa M5S sulle 'Comunità energetiche'.