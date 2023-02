"Non accetto di guadagnare 750 euro al mese come ingegnere"

"Mi rifiuto di guadagnare 750 euro al mese"

Uno sfogo ripreso su TikTok. Una giovane ingegnera genovese, Ornela Casassa, che durante una cena spiega perché non può e non vuole accettare di essere sottopagata. Ha ricevuto offerte da 900 euro lordi con partita iva, circa 750 euro netti al mese. E al suo rifiuto, l'azienda ha deciso di aumentare l'offerta. "Questo deve imparare la sinistra - si sente nel video - che non bisogna mai abbassare l'asticella".

Raggiunta da Repubblica, la giovane si è stupita della popolarità ottenuta. E poi ha rincarato la dose: "La sinistra dovrebbe avere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nel suo dna, dovrebbe averli tra i suoi temi fondanti. La sera del video, al tavolo, ci chiedevamo perché la sinistra perda voti e la mia era una risposta. Il tema del lavoro per i giovani è fondamentale, lo dimostra la valanga di commenti che ho ricevuto. Ragazze e ragazzi si sono rispecchiati in me, che ho solo detto, in maniera forse un po’ diretta, come stanno le cose. Non si tratta di trovare una soluzione semplice e veloce. Bisogna cambiare un sistema: la sinistra non avrebbe dovuto lasciar cadere così in basso l’asticella".

Non senza un pizzico di disillusione: "Molti mi hanno criticata: hanno detto che avevo sbagliato, che avrebbero trovato subito un’altra al mio posto e avevo perso la mia occasione. C’è una grande disillusione tra i miei coetanei, pensano di non aver valore. E c’è molta paura: quella paura che autorizza i datori di lavoro a pagarci sempre meno".