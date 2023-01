"Non torna mai a casa prima delle 23". Giambruno su Giorgia e "il presidente"

Andrea Giambruno e i nuovi equilibri in casa con la premier Meloni

Andrea Giambruno è tornato al suo lavoro, proprio nel giorno della cattura del boss Matteo Messina Denaro, è riapparso in tv sulle reti Mediaset per condurre "Diario del giorno" su Rete 4. "Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto - spiega il compagno della premier Meloni al Corriere della Sera - mentre s’insediava il governo e potevo essere passibile di critiche, ma sono un giornalista, questo so fare: raccontare. Prima o poi, dovevo tornare. Tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia. Che devo fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza? Sapevo che Giorgia avrebbe dovuto viaggiare tanto, ma non pensavo tutti i giorni. È stata in Albania, Spagna, Bruxelles, Egitto, Indonesia. Organizzarsi è stato un girone dantesco. Lei da mamma ci tiene a dormire a casa ma riuscirci è complicato. Non so davvero come faccia. Anche quando è a Roma, non arriva prima delle 23". Giambruno affronta anche qualche tema politico.

"Ho trovato strumentali - dice al Corriere il giornalista e compagno della premier - le polemiche sul taglio delle accise. Anche mia figlia di sei anni capisce che c’è differenza fra parlare di accise nel 2019 e parlarne oggi, fra guerra, pandemia, crisi energetica. Forse, la decisione poteva essere comunicata in modo diverso. Ma, dopo, mi sembra che le ragioni siano state chiarite bene. E Giorgia qualcosina l’ha fatta: ha fatto la manovra in venti giorni, è andata in giro per il mondo e siamo tornati centrali nella geopolitica, abbiamo riportato a casa dall’Iran Alessia Piperno, arrestato Matteo Messina Denaro". Giambruno racconta come si sta organizzando tra lavoro a Milano e famiglia a Roma. "Conduco se posso e, per il resto, curo il programma da Roma come ho fatto in questi mesi, perchè ho una bimba da accudire".