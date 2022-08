Nucleare, Salvini: "In 7 anni se vinciamo. Meloni premier? Solo se..."

Elezioni politiche 2022, Salvini: "Nucleare? L'Italia può averlo in 7 anni se vinciamo"

Per costruire una nuova centrale nucleare "dalla posa della prima pietra, occorrono 7 anni, non 7 giorni. Quindi, se mai si comincia, mai si arriva. Quindi se vinciamo le elezioni, il primo gennaio 2023 si torna a essere al pari di tutti gli altri Paesi al mondo: nell'arco di 7 anni potremmo produrre energia a minor costo rispetto a quella di oggi".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita alla sede dell'associazione Telefono Donna all'ospedale Niguarda di Milano. A chi gli chiedeva se la Lombardia potrebbe essere il luogo per la realizzazione delle centrali, Salvini ha risposto che "saranno i cittadini a decidere, ma ne servirebbero tante". "Ci sono tanti termovalorizzatori in Lombardia, piu' di 10, che portano ricchezza, che puliscono le citta' e danno valore aggiunto e danno lavoro. Sono rimasti solo i 5 stelle e parte della sinistra a dire no. Come no ai termovalorizzatori, no al nucleare, no a tutto", ha detto ancora.

Elezioni politiche 2022, Salvini: "Se Meloni prende voto in piu' sara' premier"

"Se prende un voto in piu' Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in piu' Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Piu' chiaro, bello e lineare di cosi' non si puo'". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una visita alla sede di Telefono Donna Onlus nell'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. "Questa e' la democrazia - ha aggiunto - dall'altra parte invece c'e' il gratta e vinci tra Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Bonino, Speranza, Conte, Fratoianni e chi piu' ne ha piu' ne metta".