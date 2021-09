Nucleare, Salvini: "Sto con Cingolani. Sì alla Green Pass per gli statali”

"Il nucleare è un'energia molto più pulita e molto meno pericolosa rispetto ad altre. Sostengo assolutamente l'idea del ministro Cingolani. Se uno già dice no a valutare dimostra chiusura mentale. Green Pass esteso agli statali? Per quelli che hanno contatti col pubblico il Green pass può essere un ragionamento. Se ne parla in settimana cabina di regia". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in un dialogo ieri con i giornalisti prima di lasciare Cernobbio, riportato da La Repubblica.

"Tutti vogliono Draghi fino al 2023? Io lo vorrei allenatore del Milan, ma - prosegue Salvini - deciderà Draghi cosa fare e noi lo sosteniamo. Tenendoci la libertà in Parlamento, se ci sono alcuni provvedimenti dallo ius soli allo Zan all'obbligo vaccinale che noi non vogliamo, senza che questo metta a rischio la vita del governo". E sulla questione migranti, con il ministro Lamorgese "l'incontro ci sarà. Se invece di 5.000 ne arrivano 40mila è un doppio problema, oltretutto con la pandemia. non si tratta di lavorare a Lampedusa. Tu devi lavorare a Tunisi, a Tripoli, oltreconfine. E' un problema anche di Di Maio", conclude.

