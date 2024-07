Nuova rottura Lega-Fdi. Verso vertice di maggioranza su Rai, sanità e...

Il centrodestra non riesce proprio ad andare d’accordo, in particolare sul tema degli aiuti militari all'Ucraina. La Lega, da tempo critica su varie questioni come i vaccini, le liste d'attesa e la Rai, ha richiesto un vertice di coalizione per discutere la linea politica dei prossimi mesi.

In particolare, le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni da Washington, la quale ha affermato di essere "orgogliosa" di aver inviato sistemi di difesa aerea all'Ucraina, hanno fatto traboccare il vaso. Matteo Salvini, leader del Carroccio, durante un summit NATO, aveva esposto una visione molto contraria, sostenendo che l'invio di armi altro non fa che prolungare il conflitto tra Putin e Zelensky.

In risposta a Meloni, il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, ha espresso un netto disaccordo con l'invio di qualunque tipo di arma, promuovendo invece una soluzione negoziale.

Ma non solo la guerra. Oltre al dibattito sulle armi, ci sono altri temi che i leghisti vogliono affrontare. Tra questi, la riforma dei ballottaggi e l'autonomia regionale. La questione delle nomine ai vertici della Rai è un'altra forte fonte di tensione, con la Lega che teme di essere esclusa dai giochi, mentre FdI e Forza Italia sembrano invece accaparrarsi le posizioni più rilevanti.

Nonostante tutte queste divergenze, Meloni sostiene però che la maggioranza sia unita… Tuttavia, è previsto un vertice tra i leader di partito per discutere questi e altri argomenti imminenti, suggerendo che le tensioni interne potrebbero essere solo all’inizio.